СК РФ возбудил очередное дело против украинских военных

КИЕВ. 18 июня. УНН. Следственный комитет Российской Федерации возбудил очередное уголовное дело в отношении украинских военных по факту якобы обстрелов ими из тяжелых вооружений “объектов гражданской инфраструктуры” на Донбассе. Соответствующая информация размещена на официальному сайте СК РФ, передает УНН.

“По данным следствия, 7 и 8 июня 2018 года украинские силовики провели артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в селе Саханка Новоазовского района Донецкой области. 8 июня также был обстрелян поселок Зайцево города Горловки, 9 июня — село Васильевка, 11 июня — Куйбышевский район города Донецка, 12 июня — гражданские объекты в городе Докучаевске Донецкой области. 13 июня 2018 года украинские силовики обстреляли аналогичные объекты в поселке городского типа Александровка”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате обстрелов ранения получили 10 мирных жителей, разрушены дома, повреждено здание “Горводоканала” города Докучаевска.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины обвиняет Следственный комитет Российской Федерации в пособничестве террористическим организациям “ЛНР” — “ДНР”.