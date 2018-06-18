В Минфине рассказали, как обезопасят Украину от попадания в оффшорный список

КИЕВ. 18 июня. УНН. Для того, чтобы Украина не попала в оффшорный список, ей необходимо имплементировать минимальный стандарт BEPS, состоящий из четырех шагов. Об этом на Международные и практической конференции "Украина Антиоффшорная" заявил советник министра финансов Евгений Козлов, передает корреспондент УНН.

"Украине нужно имплементировать четыре шага (минимальный стандарт, - ред.) стандарта BEPS с 15. Иначе она может оказаться в оффшорном списке", - сказал Козлов.



По словам советника министра, минимальный стандарт предусматривает: шаг 5 - harmful tax practices (вредные налоговые режимы), шаг 6 - treaty abuse (метод РРТ рассматривается как основной), шаг 13 - country-by-country reporting (предлагается установить лимит для представления отчетности на уровне 50 млн евро), шаг 14 - dispute resolution.



"Пункты 6 и 14 будут выполняться путем присоединения к проекту протокола MLI", - уточнил он.



Козлов отметил, что представленные позиции министерства были сформированы во время уже экс-министра Александра Данилюка, поэтому отдельные аспекты видения под председательством и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой могут измениться.



Как сообщал УНН, одним из основных аспектов закона "О валюте", вокруг которого ведутся дискуссии, является требование имплементации пакета BEPS.