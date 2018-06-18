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ВСП поддержал законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда

ВСП поддержал законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда

КИЕВ. 18 июня. УНН. Высший совет правосудия поддержал законопроект "Об образовании Высшего антикоррупционного суда". Соответствующее решение сегодня было принято на заседании Совета, передает УНН.

По словам председателя ВРУ Игоря Бенедисюка, из Администрации Президента поступило письмо с просьбой сообщить позицию Совета по проекту закона "Об образовании Высшего антикоррупционного суда".

"Предлагаю вам (обратился к членам ВРП - ред.) поддержать подготовленный Президентом проект закона "Об образовании Высшего антикоррупционного суда... Решение принято", - сказал он.

Напомним, 14 июня закон о Антикоррупционный суд вступил в силу. В то же время Президент направил в ВРУ законопроект "Об образовании Высшего антикоррупционного суда".

Президент Украины Петр Порошенко во вторник внесет в парламент законопроект о начале работы Антикоррупционного суда.

Источник: УНН
Теги: законопроект, Антикоррупционный суд
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