В Никополе водитель насмерть сбил ребенка и скрылся

КИЕВ. 18 июня. УНН. Сегодня утром Daewoo Lanos сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в городе Никополь, вследствие чего ребенок умер. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области, передает УНН.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 18 июня, в 8:45 на ул. Героев Чернобыля г. Никополь. 10-летний мальчик получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении.

Сразу после совершения ДТП 35-летний водитель за рулем автомобиля Daewoo Lanos скрылся с места происшествия. Его задержали неподалеку во дворе, где он скрывался.

Сейчас на месте ДТП работают следователи.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, два автомобиля столкнулись в Николаевской области. В результате произошло возгорание одного из транспортных средств.