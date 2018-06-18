Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 18 июня 2018 12:24
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В этом году не исключено продажу нескольких предприятий в рамках большой приватизации - Нефедов
В этом году не исключено продажу нескольких предприятий в рамках большой приватизации - Нефедов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
930
Версия для печати

В Никополе водитель насмерть сбил ребенка и скрылся

В Никополе водитель насмерть сбил ребенка и скрылся

фотогалерея

КИЕВ. 18 июня. УНН. Сегодня утром Daewoo Lanos сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в городе Никополь, вследствие чего ребенок умер. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области, передает УНН.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 18 июня, в 8:45 на ул. Героев Чернобыля г. Никополь. 10-летний мальчик получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении.

Сразу после совершения ДТП 35-летний водитель за рулем автомобиля Daewoo Lanos скрылся с места происшествия. Его задержали неподалеку во дворе, где он скрывался.

Сейчас на месте ДТП работают следователи.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, два автомобиля столкнулись в Николаевской области. В результате произошло возгорание одного из транспортных средств.

Источник: УНН
Теги: ДТП, смерть, Днепр и Днепропетровская область, ребенок
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.