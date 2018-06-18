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Гройсман призвал коалицию подать кандидатуру на министра по вопросам ветеранов

Гройсман призвал коалицию подать кандидатуру на министра по вопросам ветеранов

КИЕВ. 18 июня. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал коалицию предоставить согласованную кандидатуру на должность министра по вопросам ветеранов. Об этом во время заседания Согласительного совета сообщил первый вице-премьер-министр Степан Кубив, передает корреспондент УНН.

"Премьер-министр обращается к коалиции с призывом подать согласованную кандидатуру на должность министра", - отметил ялен Кабмина.

Ранее Кабинет министров принял решение о создании Министерства по вопросам ветеранов.

Специалисты министерства по делам ветеранов США могут войти в состав рабочей группы по подготовке создания Министерства по делам ветеранов Украины.

Источник: УНН
Теги: ветераны, министр, Степан Кубив
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