Парубий не исключил рассмотрение законопроекта о запуске Антикоррупционного суда в четверг

КИЕВ. 18 июня. УНН. Верховная Рада в четверг может рассмотреть законопроект о запуске Антикоррупционного суда. Об этом во время заседания Согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

По его словам, сейчас соответствующий законопроект еще не поступил в парламент.



"Как только он поступит, то я считаю следует сразу провести заседание комитета", - отметил глава парламента.

Парубий не исключил, что заседание комитета по этому вопросу уже состоится в среду и законопроект будет рассмотрен в четверг.



Ранее сегодня, Высший совет правосудия поддержала законопроект "Об образовании Высшего антикоррупционного суда". Соответствующее решение сегодня было принято на заседании Совета.



Напомним, 14 июня закон о Антикоррупционный суд вступил в силу.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во вторник внесет в парламент законопроект о начале работы Антикоррупционного суда.