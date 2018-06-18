Парубий не исключил рассмотрение законопроекта о запуске Антикоррупционного суда в четверг
КИЕВ. 18 июня. УНН. Верховная Рада в четверг может рассмотреть законопроект о запуске Антикоррупционного суда. Об этом во время заседания Согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
По его словам, сейчас соответствующий законопроект еще не поступил в парламент.
"Как только он поступит, то я считаю следует сразу провести заседание комитета", - отметил глава парламента.
Парубий не исключил, что заседание комитета по этому вопросу уже состоится в среду и законопроект будет рассмотрен в четверг.
Ранее сегодня, Высший совет правосудия поддержала законопроект "Об образовании Высшего антикоррупционного суда". Соответствующее решение сегодня было принято на заседании Совета.
Напомним, 14 июня закон о Антикоррупционный суд вступил в силу.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во вторник внесет в парламент законопроект о начале работы Антикоррупционного суда.