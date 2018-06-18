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Парубий не исключил рассмотрение законопроекта о запуске Антикоррупционного суда в четверг

Парубий не исключил рассмотрение законопроекта о запуске Антикоррупционного суда в четверг

КИЕВ. 18 июня. УНН. Верховная Рада в четверг может рассмотреть законопроект о запуске Антикоррупционного суда. Об этом во время заседания Согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

По его словам, сейчас соответствующий законопроект еще не поступил в парламент.

"Как только он поступит, то я считаю следует сразу провести заседание комитета", - отметил глава парламента.

Парубий не исключил, что заседание комитета по этому вопросу уже состоится в среду и законопроект будет рассмотрен в четверг.

Ранее сегодня, Высший совет правосудия поддержала законопроект "Об образовании Высшего антикоррупционного суда". Соответствующее решение сегодня было принято на заседании Совета.

Напомним, 14 июня закон о Антикоррупционный суд вступил в силу.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во вторник внесет в парламент законопроект о начале работы Антикоррупционного суда.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, закон, Антикоррупционный суд
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