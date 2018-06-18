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Климкин: во время ЧМ-2018 Россия может согласиться на обмен узников для улучшения имиджа

Климкин: во время ЧМ-2018 Россия может согласиться на обмен узников для улучшения имиджа

Павел Климкин

КИЕВ. 18 июня. УНН. В период, пока будет длиться чемпионат мира по футболу, Россия может согласиться на очередной обмен узников, чтобы создать положительный имидж страны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "5 канала", передает УНН.

В то же время, Климкин отметил, что не стоит рассчитывать на скорое освобождение всех украинских узников.

"Жест возможен, но жест не доброй воли, а в том, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат должны использовать, но и дальше должны работать. Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие дни и недели все равно всех Россия не выпустит. И дальше будет использовать их как средство давления", - сказал министр.

Добавим, омбудсмен России Татьяна Москалькова ранее заявила, что уполномоченные по правам человека России и Украины встретятся 18 июня в Москве, чтобы обсудить возникшие в связи с посещением российских и украинских заключенных, и согласовать программу дальнейших действий.

В то же время российский журналист Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале сообщил: "Сегодня (возможно) будет решаться история с Сенцов и обменом".

Источник: УНН
Теги: Россия, Павел Климкин, обмен
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