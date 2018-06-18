Вследствие обстрелов боевиков на Донбассе пострадали четверо военных

КИЕВ. 18 июня. УНН. За прошедшие сутки в результате обстрелов боевиками позиций Объединенных сил на Донбассе один украинский военный получил ранения, еще трое, в том числе военные медики, получили боевые травмы. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Вчера, в результате ведения боевых действий на луганском направлении, а именно в районе Крымского, во время вражеского обстрела получил ранение один наш военнослужащий. Кроме того, за минувшие сутки боевые травм получили трое наших бойцов. Среди травмированных военные медики, которые во время обстрела наших укреплений занимались эвакуацией раненого защитника", - сказал Мотузяник.

По его словам, всех раненых и травмированных было оперативно доставлен в лечебное учреждение, состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное.

Также Мотузяник отметил, что за прошедшие сутки, 17 июня, подразделения Объединенных сил зафиксировали 20 вражеских обстрелов, во время которых российско-оккупационные войска выпустили 89 мин из оружия, которое запрещено минскими договоренностями.

"С целью недопущения продвижение противника вглубь наших позиций и подавления огневой активности противника, военнослужащие Объединенных сил "отвечали" врагу метким огнем и надежно удерживали позиции. 9 раз наши защитники открывали огонь, применяя штатное пехотное вооружение", - отметил представитель Минобороны.

Напомним, на протяжении 16 июня боевики 27 раз вели прицельный огонь по подразделениям ВСУ на Донбассе, в результате чего украинские военные были вынуждены в 9 случаях открывать огневой ответ.