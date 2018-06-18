В МИД Украины прокомментировали переименование Македонии

КИЕВ. 18 июня. УНН. Министерство иностранных дел Украины выпустило официальный комментарий по поводу подписания Договора между Македонией и Грецией. Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает УНН.

“Министерство иностранных дел Украины приветствует подписание исторического Договора между Республикой Македония и Греческой Республикой по решению македонско-греческого спора относительно названия Македонии и македонско-греческого стратегического партнерства”, — говорится в тексте комментария.

По мнению внешнеполитического ведомства, этот договор является примером готовности руководства Македонии и Греции решать важные вопросы цивилизованным путем, в соответствии с европейскими ценностями и подходами.

“Это важное решение открывает новую эру в македонско-греческих отношениях”, — отметили в МИД.

Как сообщал УНН, 17 июня министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас и его македонский коллега Никола Димитров подписали соглашение о переименовании Македонии на Республику Северная Македония. В свою очередь в украинском дипломатическом ведомстве отметили положительное значение соглашения в вопросе региональной и континентальной безопасности.

“Подписание этого документа будет способствовать укреплению безопасности, созданию климата взаимного доверия и партнерства не только в Балканском регионе, но и на всем Европейском континенте”, — подчеркнули в комментарии.

Примечательно, что в Европейском союзе соглашение о переименовании Македонии уже поприветствовали.

“Укрепление греко-македонских отношений является важным для Украины, учитывая традиционно дружеские отношения нашего государства с Македонией и Грецией, а также общие внешнеполитические приоритеты наших двух государств — европейской и евроатлантической интеграции”, — подытожили в комментарии МИД.

Напомним, переговоры о переименовании Македонии активизировались в декабре 2015 года. 12 июня 2018 года премьер-министр Македонии Петр Заев сообщил, что новым конституционным названием Республики Македония станет “Северная Македония”. По его словам, имя согласовали с Грецией, которая возражала против нынешнего наименования республики.