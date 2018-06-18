С начала суток огневая активность боевиков уменьшилась

КИЕВ. 18 июня. УНН. С начала текущих суток на линии соприкосновения в Донбассе наблюдается существенное уменьшение количества обстрелов боевиками позиций украинских военных. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"С полуночи и по состоянию на 9:00 утра зафиксировано пока только 2 вражеские огневые провокации со стороны российско-оккупационных войск, но они идентифицированы как прицельные", - сказал Мотузяник.



По его словам, ночью, на Донецком направлении, позиции защитников Павлополя и Гнутово были обстреляны оккупантами с применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.



"Отмечу, что украинские защитники открывали адекватный ответный огонь. Потерь среди подразделений Объединенных сил от начала текущих суток нет", - отметил Мотузяник.



Напомним, в течение минувших суток в результате обстрелов боевиками позиций Объединенных сил на Донбассе один украинский военный получил ранения, еще трое - в том числе военные медики, подверглись боевым травмам.