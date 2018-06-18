Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 18 июня 2018 13:58
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В этом году не исключено продажу нескольких предприятий в рамках большой приватизации - Нефедов
В этом году не исключено продажу нескольких предприятий в рамках большой приватизации - Нефедов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2655
Версия для печати

Геращенко: Украина настаивает на допуске ко всем заложникам Омбудсмена и МККК

Геращенко: Украина настаивает на допуске ко всем заложникам Омбудсмена и МККК

Ирина Геращенко

КИЕВ. 18 июня. УНН. Украинская сторона настаивает, чтобы ко всем заложникам были допущены и Омбудсмен, и представители Красного Креста. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

"Впервые за 15 месяцев состоялась встреча в "нормандском формате"министров иностранных дел, где поднимались вопросы безопасности миссии на Донбассе и освобождению заложников. Так же, ради освобождения заложников, Президент несколько дней назад имел телефонный разговор с Путиным, где поднимал этот вопрос. И была достигнута договоренность о том, что уполномоченные по правам человека обменяются визитами для того, чтобы впервые за 4 года омбудсмен Денисова смогла увидеть состояние здоровья и убедиться в том, как содержат украинских пленников, которых на сегодня более 60 человек. Это украинцы и крымские татары", - отметила политик.

При этом Геращенко заявила, что "несмотря на высокие договоренности, сегодня госпоже Денисовой не дали осуществить визит ни к Сенцова, ни к Клыху и другим нашим пленникам". Поэтому украинская сторона настаивает на том, чтобы "ко всем заложникам были допущены и омбудсмен, и представители Красного Креста", отметила Геращенко.

Также она поблагодарила народных депутатов, что в вопросе освобождения заложников есть общая позиция всех фракций, и призвала на этой неделе поставить законопроект о правовом статусе лиц, пропавших без вести.

Источник: УНН
Теги: омбудсмен, заложники, Красный Крест, Геращенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.