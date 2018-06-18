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Бренд Medoff представил интерактивную карту коктейлей мира

Бренд Medoff представил интерактивную карту коктейлей мира

КИЕВ. 18 июня. УНН. Отечественный бренд Medoff презентовал сайт, который является гидом для потребителей и производителей коктейлей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский производитель алкоголя Beverage Trading Company, передает УНН.

В частности сообщается, что с помощью “коктейльного” сайта Medoff можно узнать, какой коктейль предпочитают в Шотландии, на Филиппинах или в других странах мира.

Также сайт учит готовить изысканные коктейли на основе водки Medoff просто дома.

“Коктейли нашей карты отличаются друг от друга, как легкий китайский ветерок Кай от штормового и порывистого памперо, что в Аргентине. Каждый имеет собственный „ветреный“ характер и уникальный рецепт, а объединяет их неповторимая мягкость водки Medoff”, — подчеркнули в Beverage Trading Company.

Найти коктейльные рецепты можно и на YouTube-канале компании и на специально разработанном сайте MedoffCocktails — www.medoffcocktails.com.

Как сообщал УНН, по словам экспертов, сегодня мировые тренды на алкогольном рынке диктуют моду именно на коктейли. Украинцы — не исключение, и все чаще отдают предпочтение разнообразным алкогольным микс.

Источник: УНН
Теги: Beverage Trading Company
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