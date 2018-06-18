Россия может устроить военные провокации на Азовском побережье - СНБО

КИЕВ. 18 июня. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Чрезвычайным и Уполномоченным Послом Великобритании в Украине Джудит Гоф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Во время встречи А. Турчинов сообщил Дж. Гоф об обострении ситуации на востоке Украины из-за постоянных агрессивных действий и интенсивных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

"Вместе Объединенные силы готовы адекватно реагировать на любые провокации", - подчеркнул Секретарь СНБО Украины.



Кроме того, собеседники обсудили обострение ситуации в Азовском море в связи с наращиванием военного присутствия Российской Федерации.

"Усиление десантных возможностей РФ в этом регионе свидетельствует о возможности провокаций с их стороны на Азовском побережье", - сказал секретарь СНБО Украины, напомнив о попытках блокирования российскими кораблями, следующих в украинские порты суден в Азовском море.



Также стороны обсудили вопрос о возможности проведения миротворческой операции на востоке Украины и вопрос принятия Закона Украины "О национальной безопасности".

В свою очередь, посол Великобритании в Украине Дж. Гоф отметила, что Великобритания поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, Великобритания остается надежным партнером и другом Украины.

Ранее стало известно, что силы Черноморского флота РФ находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы противодействовать потенциальным попыткам Украины помешать проведению чемпионата мира по футболу, который стартовал в Москве в четверг. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к российским военным.