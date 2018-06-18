На стеклозаводе в Ровенской области вспыхнул пожар

КИЕВ. 18 июня. УНН. Пожар произошел на территории ЧАО "Рокитновский стеклозавод" в Ровенской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Ровенской области, передает УНН.

"18 июня в 10:25 в Службу спасения Ровенской области по номеру "101" поступило сообщение о пожаре на территории ЧАО "Рокитновский стеклозавод" по адресу: пгт Рокитное, ул. Пролетарская, 18", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что пожар возник в кирпичном трансформаторном здании. Сейчас площадь пожара составляет около 400 м.кв.

Жертв и пострадавших нет. На месте пожара работают спасатели.

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