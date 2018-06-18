Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 18 июня 2018 13:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В этом году не исключено продажу нескольких предприятий в рамках большой приватизации - Нефедов
В этом году не исключено продажу нескольких предприятий в рамках большой приватизации - Нефедов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
3555
Версия для печати

СБУ: руководство "Киевмашсервиса" незаконно завладело имуществом предприятия

СБУ: руководство "Киевмашсервиса" незаконно завладело имуществом предприятия

КИЕВ. 18 июня. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины установили факты завладения целостным имущественным комплексом руководством ГП "Киевмашсервис". Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

“Оперативники спецслужбы совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры задокументировали уничтожение и доведение до банкротства ГП „Киевмашсервис“, которое находится в управлении Министерства экономического развития и торговли Украины”, — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что руководство госпредприятия без согласования с Минэкономразвития и Фондом государственного имущества на безвозмездной основе заключило договоры ответственного хранения и аренды с коммерческой структурой. В результате целостный имущественный комплекс государственного предприятия с балансовой стоимостью более одиннадцати миллионов гривен противоправно находится в управлении предпринимателей. Сейчас одному из руководителей госпредприятия и фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления. Материалы уголовного производства, открытого по ч.5 ст.191 (присвоение или растрата чужого имущества) Уголовного кодекса Украины, направлено в Деснянский районный суд города Киева.

Напомним, Киевская прокуратура совместно с СБУ разоблачили чиновника “Укрзализныци” на получении 350 тыс. грн “отката”.

Источник: УНН
Теги: СБУ, имущество
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.