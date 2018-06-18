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Во Львове юноша пытался украсть камеру видеонаблюдения

Во Львове юноша пытался украсть камеру видеонаблюдения

КИЕВ. 18 июня. УНН. Полицейские во Львове задержали юношу, который пытался украсть камеру видеонаблюдения из здания магазина. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП во Львовской области, передает УНН.

"Вчера, 17 июня, около четырех утра наряд группы реагирования Управления полиции охраны во Львовской области задержал злоумышленника, который похитил камеру видеонаблюдения с фасада супермаркета", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали, когда он пытался попасть внутрь здания. Задержанным оказался 18-летний львовянин.

Это событие зарегистрировали в Лычаковском отделении полиции по ст.185 (кража) УК Украины. Такое правонарушение карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, неизвестные взорвали банкомат в Харькове и похитили из него деньги.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, полиция, кража, видеокамеры
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