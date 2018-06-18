Госдеп США выделит деньги на слежку за русскоязычными соглашениями по торговле оружием
КИЕВ. 18 июня. УНН. Государственный департамент США объявил конкурс на создание системы отслеживания транзакций на мировом рынке торговли вооружениями и военными технологиями. Соответствующий документ опубликован на официальном портале государственных грантов США, передает УНН.
"Управление по совместному уменьшению угроз Госдепартамента США (ISN / CTR) предлагает некоммерческим/неправительственным организациям и образовательным учреждениям подавать предложения по проектам, которые будут продвигать миссию Управления по сокращению общей угрозы (CTR). ISN/CTR предпочтет проектам стоимостью менее 500 000 долларов США, хотя награда может включать несколько проектов, которые в совокупности превышают 500 000 долларов США ", - говорится в документе.
Отмечается, что проект ISN/CTR направлен на смягчение рисков безопасности со стороны государственных и негосударственных субъектов.
В документе также подчеркивается, что управление стремится использовать доступные инструменты, включая применение санкций, для противодействия усилиям иностранных организаций, угрожающих интересам США в области нераспространения и национальной безопасности.
"Исследование с открытым исходным кодом является ключевым компонентом в разработке всестороннего и полного понимания взаимоотношений и транзакций, существующих с этими запрещенными организациями. Сбор информации с открытым исходным кодом и связанный с ним анализ путей закупок вооружения должен способствовать усилиям Соединенных Штатов и международного сообщества по предварительному контролю и обеспечению соблюдения запрета на такую деятельность с запрещенными участниками для обеспечения соблюдения или внедрения санкций", - сказано в документе.
Отмечено, что конечные результаты этого проекта будут включать, в частности, сбор данных, касающихся военных, коммерческих и других соответствующих транзакций арабским, китайским, английским, фарси, русским, урду и другими иностранными языками относительно транзакций с оружием (будущих, текущих и исторических) и военных механизмов закупок.
Как сообщал УНН, в Государственном департаменте США призвали Россию прекратить запугивание наблюдателей на Донбассе.