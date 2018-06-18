В Кремле ответили на заявление Порошенко о создании группы для остановки "Северного потока-2"

КИЕВ. 18 июня. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проект газопровода "Северный поток-2" носит чисто коммерческий, а не политический характер, и попытки противодействия его реализации идут в нарушение норм свободной конкуренции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "ТАСС".

"Мы знаем, что некоторые страны выражают свое несогласие. Но это проект исключительно коммерческий, он не имеет политической подоплеки, и каким-то образом противодействовать реализации этого проекта было бы нарушением принципов и норм свободной конкуренции", - заявил Песков.



Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина сейчас ведет переговоры с Германией и создает группу в Евросоюзе, которая должна остановить российский проект газопровода "Северный поток-2", которым газ должен поставляться из РФ в Германию в обход Украины.



