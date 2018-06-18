Застройщик показал, как строится ЖК "Медовый"

КИЕВ. 18 июня. УНН. Монолит первого дома в ЖК "Медовый" вырос до 23-го этажа, ведутся работы по устройству фундамента на многосекционном доме №2. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевгорстрой", передает УНН.

"Обустройство монолитного каркаса первого дома в ЖК "Медовый" проводится на уровне 23-го этажа. Всего дом будет иметь 26 этажей. Продолжаются работы по обустройству кирпичной кладки по периметру новостройки на уровне 4-го этажа. Проводится монтаж вентиляционных систем, а также инженерных сантехнических стояков и отопления", - сообщил застройщик.

При этом в третьем доме жилого комплекса монолитный каркас вырос на 17 этажей. Укладка кирпичной кладки проводится на уровне 6-го этажа. Также начали выполнение сантехнических и электромонтажных работ.

На всех семи секциях второго дома проводятся работы по обустройству фундаментной плиты, в 1-й секции оборудован монолит на уровне 7-и этажей.

Весь ЖК "Медовый" состоит из 3-х домов, которые возводят вблизи Соломенского лесопарка и озера. В комплексе представлены самые разнообразные помещения с интересными планировочными решениями и площадями. На первых этажах комплекса запроектированы нежилые помещения, а также в здании предусмотрено помещение под ресторан. Жилой комплекс будет иметь современные детские и спортивные площадки, детский сад и подземный паркинг, к которому можно будет попасть, просто спустившись на скоростном и бесшумном лифте.