Суд начал слушание апелляции защиты на арест Германа в деле Бабченко

КИЕВ. 18 июня. УНН. Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы на арест Бориса Германа, подозреваемого в подготовке террористического акта в отношении российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил председательствующий судья Вячеслав Дзюбин, передает УНН.

В начале заседания адвокаты и прокуроры заявили, что пока нет оснований для отвода коллегии судей.



Подозреваемого Бориса Германа доставили в суд.



Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой". Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.



30 мая стало известно, что покушение на Бабченко было инсценированным в пределах спецоперации СБУ. По утверждению руководителей ведомства, для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему 40 000 долларов. В Киеве задержали предполагаемого организатора покушения.



Задержанный Герман - исполнительный директор украинского-германского СП "Шмайсер", которое поставляло товары военного назначения госконцерна "Укроборонпром". Подозреваемый отказался от сделки со следствием. Он фигурирует еще в двух делах: о подделке документов, которое привело к изменению состава участников ООО "Шмайсер", и о незаконное ношение и продажа огнестрельного оружия.



31 мая Шевченковский райсуд Киева избрал для Германа мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога. Во время заседания он заявил, что сотрудничал с контрразведкой Украины. В прокуратуре это опровергли. В Службе внешней разведки Украины заявили, что он не имел и не имеет к ней никакого отношения.