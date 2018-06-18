Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 18 июня 2018 15:29
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В этом году не исключено продажу нескольких предприятий в рамках большой приватизации - Нефедов
В этом году не исключено продажу нескольких предприятий в рамках большой приватизации - Нефедов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4275
Версия для печати

Мингарелли рассказал, могут ли быть отменены санкции против России

Мингарелли рассказал, могут ли быть отменены санкции против России

КИЕВ. 18 июня. УНН. Санкции в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя, продленные сегодня в соответствии с решением Совета ЕС, не могут быть отменены. Об этом сказал посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, отвечая на вопросы журналистов на конференции о начале работы проекта ЕС “Право-Justice”, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос о том, могут ли санкции быть отменены, посол ответил “нет”.

“Сегодня ЕС принял решение о продлении санкций против России из-за нелегальной аннексии Крымского полуострова и Севастополя на 1 год. Это — четкое свидетельство того, все государства-члены ЕС уверяют, что до тех пор, пока территориальная целостность этого государства, Украины, не будет восстановлено, те кто нарушил международное право, заплатят за это”, - сказал Мингарелли.

Как сообщал УНН, 18 июня Совет ЕС продлил ограничительные меры в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.