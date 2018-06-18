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Луцкие врата ХVII столетия хотят вернуть через суд

Луцкие врата ХVII столетия хотят вернуть через суд

КИЕВ. 18 июня. УНН. Прокуратура Волынской области требует вернуть памятник градостроительства и архитектуры национального значения государстве. Об этом сообщила пресс-служба учреждения по надзору за соблюдением законов Украины, передает УНН.

“Руководитель Маневицкой местной прокуратуры Волынской области обратился в Хозяйственный суд области с иском в интересах государства в лице Волынской областной государственной администрации и Государственного историко-культурного заповедника в городе Луцке, чтобы обязать частного предпринимателя освободить и вернуть государству помещения памятника культурного наследия, которое предприятие использует без достаточных правовых оснований”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, прокуроры установили нарушения при использовании предпринимателем памятника градостроительства и архитектуры национального значения, который находится под охраной государства — Луцких врат городских укреплений XVII века, расположенных в селе Залесочье Киверцовского района Волынской области.

Предприятие использует помещения памятника площадью 43 кв м в коммерческих целях — как торговый объект по продаже продовольственных и других товаров — при отсутствии заключенного в установленном законом порядке договора аренды.

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В ходе следствия выяснилось, что ответчик руководствуется охранным договором, заключенным с отделом культуры Киверцовской районной государственной администрации в сентябре 2014 года, но не согласованным, как того требует действующее законодательство, с центральным органом исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия.

Кроме того, охранный договор не дает права использовать памятник для ведения хозяйственной деятельности, ведь в связи с таким использованием теряется его культурно-историческая ценность.

“При таких условиях памятник архитектуры национального значения необходимо вернуть государству”, — отметили в прокуратуре.

Сейчас иск находится на рассмотрении в суде.

Напомним, Винницкой общине вернули санаторий на землях ставки Гитлера.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, памятник, Луцк и Волынь
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