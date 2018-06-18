В Херсоне неизвестные напали на журналиста

КИЕВ. 18 июня. УНН. Неизвестные совершили нападение на журналиста в Херсоне. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Херсонской области, передает УНН.

"Утром в Корабельное отделение полиции обратился 35-летний житель областного центра. Он представился журналистом одного из средств массовой информации и рассказал, что двое неизвестных мужчин на улице нанесли заявителю телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.

Кроме того, сегодня утром журналист Сергей Никитенко на своей странице в Facebook сообщил, что на него совершили нападение.

"После избиения сели в машину с транзитными номерами. Вся информация в полиции. Били молча. Связываю исключительно с моей профессиональной деятельностью", - написал журналист.

Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту нападения на лидера одесского "Автомайдана" Виталия Устименко.