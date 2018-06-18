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Верховный Суд признал законным штраф "Борисполя" в почти 13 млн грн

Верховный Суд признал законным штраф "Борисполя" в почти 13 млн грн

КИЕВ. 18 июня. УНН. Кассационный суд Верховного Суда признал правомерным решение Антимонопольного комитета Украины о начислении аэропорту "Борисполь" штрафа в сумме 12,8 млн грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ, передает УНН.

"Верховный Суд в составе коллегии Кассационного хозяйственного суда 30 мая 2018 года признал правомерность решения Антимонопольного комитета Украины от 24.01.2017 №13-р в деле против аэропорта "Борисполь", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы АМКУ, Верховный Суд признал недействительным решение Комитета в части пункта 7 относительно обязательства ГП "МА "Борисполь" разграничить свои счета на деятельность по управлению инфраструктурой и регуляторную деятельность, с одной стороны, и счета на оказание услуг по наземному обслуживанию, а в остальной части иска ГП "МА "Борисполь" о признании недействительным решения Комитета отказано.

Итак, Верховный Суд окончательно подтвердил неправомерность действий ГП "МА "Борисполь", установленных решением Комитета от 24.01.2017 №13-р, как нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Как сообщал УНН, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал международный аэропорт "Борисполь" почти  на 13 млн гривен.

Отмечалось, что "Борисполь" обвинили в совершении действий, которые могли привести к ограничению конкуренции на рынках наземного обслуживания на территории аэропорта, а также в установлении платы за пользование инфраструктурой аэропорта на необоснованном уровне.

Кроме штрафа, аэропорт обязали до 1 марта 2017 года привести плату за пользование инфраструктурой аэропорта до экономически обоснованного уровня, а также разграничить счета на деятельность по управлению инфраструктурой и регуляторную деятельность и счета на оказание услуг по наземному обслуживанию.

Источник: УНН
Теги: АМКУ, аэропорт, Борисполь, штраф
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