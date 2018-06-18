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Вице-спикер ВР назвала законопроект о нацбезопасности "пустотой на 35 страницах"

Вице-спикер ВР назвала законопроект о нацбезопасности "пустотой на 35 страницах"

КИЕВ. 18 июня. УНН. Вице-спикер Оксана Сыроед резко раскритиковала законопроект о национальной безопасности назвав его "пустотой на 35 страницах". Об этом она заявила во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

По ее словам текст "подготовлен неизвестными людьми в неизвестном месте в неизвестный способ ... Даже законопроект, который внесен в первом чтении это пустота на 35 страницах".

По ее убеждению, подготовленный текст ко второму чтению "возвращает нас в эпоху брежневского авторитаризма".

"Фактически министр обороны превращается в министра Вооруженных сил, и в принципе его можно безболезненно вообще ликвидировать. Зато полномочия огромные получает прокуратура - это, видимо, для того, чтобы военные прокуроры могли лучше зарабатывать на том, что они будут грабить военнослужащих", - отметила Сыроед.

Она добавила, что в законопроекте не предусмотрено парламентского контроля за оборонным бюджетом.

"Цель законопроекта очень проста - дать возможность президенту и секретарю СНБО вместе с другими зарабатывать на оборонном бюджете ...", - подчеркнула Сыроед.

Как сообщал УНН, спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает, что парламент должен принять законопроект о национальной безопасности до начала саммита НАТО в июле.

Источник: УНН
Теги: Украина, закон, нацбезопасность
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