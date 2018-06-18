Тепловики продолжили наращивать запасы угля

КИЕВ. 18 июня. УНН. В течение недели уровень запасов угля газовой и антрацитовой групп на украинских ТЭС и ТЭЦ увеличился незначительно на 0,5%. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает УНН.

В частности, по состоянию на 18 июня 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины сохраняется 1 млн 966,6 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. При этом по состоянию на 11 июня на украинских ТЭС и ТЭЦ хранилось 1 млн 956,7 тысяч тонн угля.

Таким образом, за неделю запасы угля увеличились на 9,9 тысяч тонн или на 0,5%.

Напомним, по результатам января-апреля 2018 года среди промышленных видов деятельности самые высокие зарплаты фиксировались у работников, задействованных, в том числе в добыче каменного и бурого угля. Заработные платы здесь превысили средний показатель по экономике в 1,3-4 раза.