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Рада может рассмотреть вопрос о назначении членов ЦИК 5 июля - Парубий

Рада может рассмотреть вопрос о назначении членов ЦИК 5 июля - Парубий

КИЕВ. 18 июня. УНН. Верховная Рада может рассмотреть вопрос о назначении членов Центральной избирательной комиссии в четверг, 5 июля. Об этом во время заседания Согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Скорее всего это будет в следующий четверг", - отметил глава парламента.

Согласно календарному плану следующая пленарная неделя начнется 3 июля и продлится до 6 июля.

Напомним, что на сегодня истек срок полномочий 13 членов Центризбиркома.

Как повидомялв УНН, голосование по обновлению состава ЦИК должно состояться до 1 июля. Об этом во время заседания согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий.

Источник: УНН
Теги: ЦИК, Верховная Рада, Выборы
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