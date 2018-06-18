Новости: Экономика
Понедельник, 18 июня 2018, 14:57 • Ася Красоха • 3405
За неделю доллар в обменниках подорожал, евро - подешевел
КИЕВ. 18 июня. УНН. По состоянию на 18 июня доллар в обменниках стоит 26,32 грн/доллар, что на 12 копеек или на 0,5% больше, чем неделю назад. А евро в течение недели подешевел на 23 копейки или на 0,7% до 30,72 грн/евро, передает УНН со ссылкой на данные сайта Курс Денег.
Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:
- 26,324 гривен за доллар;
- 30,788 гривен за евро;
- 0,432 гривен за рубль;
- 35,434 гривен за фунт стерлингов.
Отметим, по сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 1 копейку, евро — почти на 6 копеек, а цена фунта стерлингов выросла на 1 копейку.
Напомним, по состоянию на 11 июня доллар в обменниках стоил 26,20 грн/доллар, а евро — 31,02 грн/евро.
Источник: УНН