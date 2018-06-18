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За неделю доллар в обменниках подорожал, евро - подешевел

За неделю доллар в обменниках подорожал, евро - подешевел

КИЕВ. 18 июня. УНН. По состоянию на 18 июня доллар в обменниках стоит 26,32 грн/доллар, что на 12 копеек или на 0,5% больше, чем неделю назад. А евро в течение недели подешевел на 23 копейки или на 0,7% до 30,72 грн/евро, передает УНН со ссылкой на данные сайта Курс Денег.

Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:

  • 26,324 гривен за доллар;
  • 30,788 гривен за евро;
  • 0,432 гривен за рубль;
  • 35,434 гривен за фунт стерлингов.

Отметим, по сравнению с предыдущим днем ​​доллар подешевел на 1 копейку, евро — почти на 6 копеек, а цена фунта стерлингов выросла на 1 копейку.

Напомним, по состоянию на 11 июня доллар в обменниках стоил 26,20 грн/доллар, а евро — 31,02 грн/евро.

Источник: УНН
Теги: курс валют, обменные пункты, евро, курс доллара, курс гривни
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