Россия считает Украину виновной в распространении АЧС в ЕС

КИЕВ. 18 июня. УНН. В течение 2017-2018 года в странах Европы отмечается расширение неблагополучных в связи с АЧС территорий и увеличение количества пораженных животных. Об этом сообщает Россельхознадзор, передает УНН.

“Большое количество очагов, практически ежедневно, регистрируется в Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Молдавии. Одновременно, подтвердив свой трансграничный характер, только с мая 2017 по май 2018 год инфекция распространилась на еще три страны ЕС (Чехия, Румыния и Венгрия)”, — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре считают, что основной причиной вспышек АЧС на территории европейских стран является ввоз инфицированной продукции свиноводства из территории Украины.

“Под реальной угрозой находится свиноводство и эпизоотическое благополучие по АЧС Словакии и Австрии”, — подчеркнули в службе.

Напомним, ранее глава Госпродпотребслужбы Украины Владимир Лапа не исключил, что именно Россия может быть виновата в том, что АЧС охватило всю Украину. Об этом он заявил в феврале прошлого года, пояснив свою позицию тем, что зараженные АЧС дикие кабаны якобы пересекали украинскую границу со стороны РФ. Тогда высказывание украинского чиновника раскритиковали некоторые депутаты ВРУ, посоветовав Лапе не виновного искать, а реально бороться с вирусом.

Также напомним, с начала года в Украине уже было зарегистрировано около 60 новых вспышек АЧС.

Польша тем временем даже решила построить забор на границе с Украиной, дабы уменьшить риски распространения болезни на своей территории.

Добавим, что по словам нардепа Сергея Тригубенко, на сегодня темпы распространения АЧС в Украине практически не снижаются. Снижается только количество поголовья свиней, и растут убытки отечественных фермеров.