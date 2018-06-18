Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 18 июня 2018 15:28
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В этом году не исключено продажу нескольких предприятий в рамках большой приватизации - Нефедов
В этом году не исключено продажу нескольких предприятий в рамках большой приватизации - Нефедов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
2145
Версия для печати

Россия считает Украину виновной в распространении АЧС в ЕС

Россия считает Украину виновной в распространении АЧС в ЕС

КИЕВ. 18 июня. УНН. В течение 2017-2018 года в странах Европы отмечается расширение неблагополучных в связи с АЧС территорий и увеличение количества пораженных животных. Об этом сообщает Россельхознадзор, передает УНН.

“Большое количество очагов, практически ежедневно, регистрируется в Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Молдавии. Одновременно, подтвердив свой трансграничный характер, только с мая 2017 по май 2018 год инфекция распространилась на еще три страны ЕС (Чехия, Румыния и Венгрия)”, — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре считают, что основной причиной вспышек АЧС на территории европейских стран является ввоз инфицированной продукции свиноводства из территории Украины.

“Под реальной угрозой находится свиноводство и эпизоотическое благополучие по АЧС Словакии и Австрии”, — подчеркнули в службе.

Напомним, ранее глава Госпродпотребслужбы Украины Владимир Лапа не исключил, что именно Россия может быть виновата в том, что АЧС охватило всю Украину. Об этом он заявил в феврале прошлого года, пояснив свою позицию тем, что зараженные АЧС дикие кабаны якобы пересекали украинскую границу со стороны РФ. Тогда высказывание украинского чиновника раскритиковали некоторые депутаты ВРУ, посоветовав Лапе не виновного искать, а реально бороться с вирусом.

Также напомним, с начала года в Украине уже было зарегистрировано около 60 новых вспышек АЧС.

Польша тем временем даже решила построить забор на границе с Украиной, дабы уменьшить риски распространения болезни на своей территории.

Добавим, что по словам нардепа Сергея Тригубенко, на сегодня темпы распространения АЧС в Украине практически не снижаются. Снижается только количество поголовья свиней, и растут убытки отечественных фермеров.

Источник: УНН
Теги: Сергей Тригубенко, АЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.