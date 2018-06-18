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В Харькове открыли производство из-за гибели 7-летней девочки

В Харькове открыли производство из-за гибели 7-летней девочки

КИЕВ. 18 июня. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту гибели 7-летней девочки в результате наезда микроавтобуса в Харькове. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.

"Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водитель автомобиля задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, микроавтобус сбил семилетнюю девочку в Харькове. От полученных повреждений ребенок погиб.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Харьков и Харьковская область, смерть, ребенок, уголовное производство
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