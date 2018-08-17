Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 17 августа 2018 19:35
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6690
Версия для печати

В Украине появится Центр кибербезопасности на транспорте

В Украине появится Центр кибербезопасности на транспорте

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Украине начнет работать Центр кибербезопасности в транспортной отрасли. Об этом заявил во время брифинга министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.

"Агрессия Российской Федерации и изменения во внешней и внутренней среде безопасности Украины требуют создания отраслевой системы кибербезопасности. Предприятия транспортной отрасли подвергались кибератакам в 2016 и 2017 годах. Для противодействия киберугрозам Министерством инфраструктуры принято решение о создании отраслевого Центра управления кибербезопасностью в транспортной инфраструктуре", - сообщил Омелян.

Как уточнил он, главной задачей центра будет: мониторинг состояния кибербезопасности области, своевременное информирование о киберугрозах и обмен информацией о киберинцидентах с другими органами.

Ранее в СНБО выступили за развитие киберщита Украины.

Источник: УНН
Теги: транспорт, киберугроза, Мининфраструктуры, Владимир Омелян
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.