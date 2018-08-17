Нардеп призвал ГПУ разобраться с нелегальным детским лагерем в Карпатах

КИЕВ. 17 августа. УНН. Народный депутат Сергей Тригубенко обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой разобраться с деятельностью нелегального детского лагеря "Рай в Карпатах". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Таким образом политик отреагировал на отказ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проверять пожарную безопасность учреждения.

"Сколько должно погибнуть детей в лагерях, чтобы ГСЧС начала выполнять положенные на них функции? С одной этой мыслью прочитал сегодня новость в СМИ о функционировании нелегального лагеря в Карпатах, пожарную безопасность которого отказалась проверять Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Там ссылаются на мораторий и откровенно лгут, потому что не нет запрета проверять детские лагеря.

Более того, после трагедии в лагере "Виктория" в Одесской области, где в частности из-за халатности ГСЧС погибли дети, правительство отменило распространение моратория на все детские учреждения", - отметил Тригубенко и призвал Генеральную прокуратуру Украины вмешаться в ситуацию.

«Если ГСЧС в Ивано-Франковской области не хватает для проверки жалобы на лагерь, прошу Генеральную прокуратуру Украины обратить внимание на эту ситуацию и принять немедленные меры", - написал нардеп.

Ранее УНН сообщал, что детский лагерь "Рай в Карпатах" (урочище Запидок, Ивано-Франковская область) ежегодно принимает сотни детей как из Украины, так и из-за рубежа. Вместе с тем, опубликованные редакцией фотографии свидетельствуют по меньшей мере о сомнительном состоянии пожарной безопасности.

На информацию в СМИ мгновенно отреагировала Госпродпотребслужба, назначив неотложную проверку детского лагеря.

В то же время ГСЧС отказалась проверять "Рай в Карпатах", ссылаясь на установленный мораторий. После отказа ГСЧС проверять лагерь УНН обратился с запросом также к Премьер-министру.

Напомним, нарушение правил пожарной безопасности привели к масштабному пожару в одесском детском лагере "Виктория" в прошлом году, в результате которого погибли трое детей. В рамках уголовного производства подозрения объявлено директору лагеря, бывшему заместителю городского головы и должностному ГУ ГСЧС в Одесской области.