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Апелляционный суд оставил под стражей одессита за издевательства над котятами

Апелляционный суд оставил под стражей одессита за издевательства над котятами

ОДЕССА-КИЕВ. 17 августа. УНН. Сегодня Апелляционный суд Одесской области оставил в силе меру пресечения в виде ареста подозреваемому в жестоком обращении с животными - ч. 3 ст. 299 УК Украины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, передает УНН.

"По данным расследования, 37-летний житель Одессы издевался над котятами, которых по просьбе в течение нескольких месяцев приносила домой сожительница. Малышей женщина брала у волонтеров, находя объявления в социальных сетях. На счету подозреваемого в жестоком преступлении также изнасилование и умышленное убийство", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 августа суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, арест, Апелляционный суд, апелляция, животные, жестокое обращение
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