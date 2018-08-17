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В Минагро рассказали, как попасть в реестр "органических" производителей

В Минагро рассказали, как попасть в реестр "органических" производителей

КИЕВ. 17 августа. УНН. Все производители органической продукции, заключившие договор с органом сертификации, будут внесены в новый Государственный реестр операторов (далее - Реестр), производящих продукцию в соответствии с требованиями законодательства в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики, передает УНН.

Такой Реестр будет создан после введения в действие Закона Украины об органическом производстве № 2496-VIII.

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"Производитель органической продукции вправе заключать договор на проведение сертификации только с одним органом сертификации, который внесен в Государственный реестр органов сертификации. Также производитель вправе дополнительно заключить договор с органом иностранной сертификации, который внесен в Перечень органов иностранной сертификации.

После заключения договора на проведение сертификации с органом сертификации Минагрополитики вносит производителя в Реестр в течение 10 дней со дня получения им соответствующей информации от органа сертификации", - говорится в сообщении.

Напомним, что Закон Украины "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции" был принят Верховной Радой Украины 10 июля 2018 года. Заработает он через год - 2 августа 2019 года.

Также напомним, по данным экспертов, продуктовый рынок Украины переполнен фальсификатом. Активисты ОО, которые занимаются защитой прав потребителей, уже пригрозили, что будут блокировать работу производителей фальсифицированных продуктов питания.

Источник: УНН
Теги: Минагрополитики, фальсификат
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