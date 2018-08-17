Луценко подписал приказ об объявлении выговора Холодницкому

КИЕВ. 17 августа. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал приказ об объявлении выговора заместителю Генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Об этом сообщил УНН представитель ГПУ Андрей Лысенко.

"Приказ (об объявлении выговора Холодницкому - ред.) был подписан сегодня", - сказал он.

Напомним, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила объявить руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому выговор по итогам рассмотрения дисциплинарных жалоб Генерального прокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника о наличии дисциплинарного проступка в действиях.

16 августа директор НАБУ Артем Сытник обжаловал решение КДКП в отношении Холодницкого в Верховный Суд.

Но дело еще не назначили к рассмотрению.