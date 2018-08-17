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Луценко подписал приказ об объявлении выговора Холодницкому

Луценко подписал приказ об объявлении выговора Холодницкому

Назар Холодницкий

КИЕВ. 17 августа. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал приказ об объявлении выговора заместителю Генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Об этом сообщил УНН представитель ГПУ Андрей Лысенко.

"Приказ (об объявлении выговора Холодницкому - ред.) был подписан сегодня", - сказал он.

Напомним, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила объявить руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому выговор по итогам рассмотрения дисциплинарных жалоб Генерального прокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника о наличии дисциплинарного проступка в действиях.

16 августа директор НАБУ Артем Сытник обжаловал решение КДКП в отношении Холодницкого в Верховный Суд.

Но дело еще не назначили к рассмотрению.

Источник: УНН
Теги: Юрий Луценко, Назар Холодницкий, САП
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