ФФУ разрешит "стоячие" сектора на украинских стадионах

КИЕВ. 17 августа. УНН. На матчах чемпионата Украины могут появиться сектора без индивидуальных сидений. Такое решение приняли Федерация футбола Украины вместе с руководством УПЛ. Об этом сообщил директор "Карпат" по развитию инфраструктуры Олег Солдатенко на странице в Facebook, передает УНН.

Наличие таких мест для фанатов будет зависеть от клубов, поскольку именно они будут решать, нужны ли такие места на стадионе и в каком количестве.

"Хорошая новость для активных футбольных болельщиков Украины. Вчера на совещании в ФФУ была достигнута принципиальная договоренность как с представителями федерации, так и руководством УПЛ о том, что наконец официально разрешат стоячие фан-сектора/сектора без индивидуальных сидений на стадионах Украины.

- количество таких мест не должно превышать 5% от общего количества мест на определенном стадионе;

- эта норма распространяется только на внутренние соревнования (чемпионат и кубок страны);

- каждый клуб/стадион сам решает, нужны ли такие места и в каком количестве;

- такие сектора должны быть оснащены "волнорезами" в достаточном количестве для обеспечения безопасности пребывания там", - написал Солдатенко.

Напомним, ранее президент ФФУ Андрей Павелко рассказал, как обстоят дела с внедрением системы VAR на матчах УПЛ.