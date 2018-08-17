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ФФУ разрешит "стоячие" сектора на украинских стадионах

ФФУ разрешит "стоячие" сектора на украинских стадионах

КИЕВ. 17 августа. УНН. На матчах чемпионата Украины могут появиться сектора без индивидуальных сидений. Такое решение приняли Федерация футбола Украины вместе с руководством УПЛ. Об этом сообщил директор "Карпат" по развитию инфраструктуры Олег Солдатенко на странице в Facebook, передает УНН.

Наличие таких мест для фанатов будет зависеть от клубов, поскольку именно они будут решать, нужны ли такие места на стадионе и в каком количестве.

"Хорошая новость для активных футбольных болельщиков Украины. Вчера на совещании в ФФУ была достигнута принципиальная договоренность как с представителями федерации, так и руководством УПЛ о том, что наконец официально разрешат стоячие фан-сектора/сектора без индивидуальных сидений на стадионах Украины.

- количество таких мест не должно превышать 5% от общего количества мест на определенном стадионе;

- эта норма распространяется только на внутренние соревнования (чемпионат и кубок страны);

- каждый клуб/стадион сам решает, нужны ли такие места и в каком количестве;

- такие сектора должны быть оснащены "волнорезами" в достаточном количестве для обеспечения безопасности пребывания там", - написал Солдатенко.

Напомним, ранее президент ФФУ Андрей Павелко рассказал, как обстоят дела с внедрением системы VAR на матчах УПЛ

Источник: УНН
Теги: футбол, ФФУ
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