Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 17 августа 2018 17:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
25875
Версия для печати

В России предлагают заключить специальное соглашение по обмену заключенными с Украиной

В России предлагают заключить специальное соглашение по обмену заключенными с Украиной

КИЕВ. 17 августа. УНН. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала найти механизмы обмена осужденными между Россией и Украиной путем заключения специального соглашения между двумя странами. Об этом она заявила журналистам на Всероссийском конгрессе наблюдателей, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

По мнению Москальковой, этот вопрос необходимо решить в юридической плоскости, поскольку Конституция Украины не позволяет выдавать осужденных граждан другому государству, как и Конституция РФ запрещает передачу осужденного либо не осужденного гражданина на территорию другого государства.

"Значит, нужно найти какие-то механизмы, возможно, через институт помилования, возможно, путем заключения специального соглашения между Украиной и Россией о правовом статусе граждан с двумя гражданствами - российским и украинским, который решал бы целый комплекс проблем", - сказала омбудсмен.

По ее мнению, такое соглашение позволило бы решить вопрос с консульскими посещением осужденных, с доступом к заключенным уполномоченных по правам человека, а также дало бы возможность отказаться от одного из гражданств того, кто находится под стражей, тогда как сейчас законодательство такого права не дает.

Как сообщал УНН, по словам украинского омбудсмена Денисовой, сегодня 22 заключенных российских гражданина написали заявления к президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять их на украинских политзаключенных.

Ранее вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что Украина готова обменять 23 граждан РФ на находящихся в России и на оккупированных территориях украинцев.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, обмен
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.