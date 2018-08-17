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Пятница, 17 августа 2018, 15:02 • Мария Павлюк • 4890
В Одесской области начали устанавливать памятник в виде Донецкого аэропорта
ОДЕССА-КИЕВ. 17 августа. УНН. В поселке Доброслав Одесской области ко Дню Независимости Украины установят памятник Защитникам Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила поселковый глава Доброслава Людмила Прокопечко, передает УНН.
Монтаж памятника начали 14 августа силами общины поселка и планируют представить на День Независимости Украины.
Памятник Защитникам Украины возводят в парке Славы, он представляет собой стилизованную диспетчерскую башню Донецкого аэропорта, которая стала символом героизма украинских воинов-киборгов.
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Напомним, в столичном парке "Муромец" киевский мэр Виталий Кличко открыл скульптуру богатыря Ильи Муромца.
Источник: УНН