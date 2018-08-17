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В Одесской области начали устанавливать памятник в виде Донецкого аэропорта

В Одесской области начали устанавливать памятник в виде Донецкого аэропорта

фотогалерея

ОДЕССА-КИЕВ. 17 августа. УНН. В поселке Доброслав Одесской области ко Дню Независимости Украины установят памятник Защитникам Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила поселковый глава Доброслава Людмила Прокопечко, передает УНН.

Монтаж памятника начали 14 августа силами общины поселка и планируют представить на День Независимости Украины.

Памятник Защитникам Украины возводят в парке Славы, он представляет собой стилизованную диспетчерскую башню Донецкого аэропорта, которая стала символом героизма украинских воинов-киборгов.

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Напомним, в столичном парке "Муромец" киевский мэр Виталий Кличко открыл скульптуру богатыря Ильи Муромца.

Источник: УНН
Теги: Донецкий аэропорт, Донбасс, Одесса и Одесская область, памятник, киборги
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