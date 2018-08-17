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Более полумиллиона харьковчан получили доступные лекарства

Более полумиллиона харьковчан получили доступные лекарства

КИЕВ. 17 августа. УНН. К правительственной программе “Доступные лекарства” в Харьковской области привлечено 504 аптечные учреждения, что составляет 36% от общего количества аптек региона. С начала года они обеспечили лекарствами более полумиллиона харьковчан. Об этом во время селекторного совещания Минздрава сообщил заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк, передает УНН со ссылкой на сообщение ОГА.

Точки реализации доступных лекарственных средств открыты в каждом районе Харьковской области - привлечено 800 подразделений центров первичной медико-санитарной помощи, то есть 98% общего количества подразделений первичного звена, рассказал Ченяк.

"С начала года (по состоянию на 13 августа) было выписано более 1 млн 64 тыс. рецептов, из них более 891 тыс. отоваренных (т.е. 83,7%). Лекарственные средства в рамках программы получили 531,1 тыс. человек", - привел данные заместитель.

Кроме того, в области налажена работа по обеспечению доступными лекарствами пациентов дневных стационаров и больных, которые продолжают лечиться амбулаторно.

"Организовано проведение подворовых (поквартирных) обходов медицинскими работниками учреждений здравоохранения первичного звена. Они посещают пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями движения. Таких осмотров уже проведено более 36 тыс. и по их результатам выписано почти 82 тыс. рецептов", - добавил он.

Напомним, почти 8 тыс. аптек присоединились к правительственной программы "Доступные лекарства".

Также напомним, через депутатский законопроект №8591 правительственная программа "Доступные лекарства" оказалась под угрозой срыва.

Источник: УНН
Теги: лекарства
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