НАПК проверило декларации Парубия

КИЕВ. 17 августа. УНН. НАПК утвердило результаты проверок деклараций еще семи должностных лиц. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение об утверждении результатов осуществления полных проверок деклараций относительно 7-ми лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Также принято решение о продлении срока полной проверки еще 8-ми должностных лиц”, - говорится в сообщении.

Результаты полных проверок утверждены относительно деклараций, поданных такими должностными лицами:

Парубием Андреем Владимировичем, Председателем Верховной Рады Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы. Сыроедов Оксаной Ивановной, народным депутатом Украины, заместителем Председателя Верховной Рады Украины, декларации за 2015, 2016 и 2017 годы. Саенко Александром Сергеевичем, Министром Кабинета Министров Украины, за 2017 год. Климпуш-Цинцадзе Иванной Орестовной, Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, за 2017 год (исправлена). Гриневич Лилией Михайловной, Министром образования и науки Украины, за 2017 год. Кондратовой Ириной Дмитриевной, судьей Высшего хозяйственного суда Украины, за 2015 год. Швалюк Михаилом Витальевичем, заместителем начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в г. Киеве, за 2016 год.

Срок проверки электронной декларации составляет 60 календарных дней и может быть продлен еще на 30 дней. Так, во время заседания было принято решение о продлении срока полной проверки электронной деклараций, поданных еще 8-я субъектами декларирования:

Богуслаевым Вячеславом Александровичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год. Мураевым Евгением Владимировичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год. Зайцем Тарасом Александровичем, судьей Святошинского районного суда города Киева, за 2015 (исправлена) и 2016 годы. Порохней Алексеем Ивановичем, депутатом Полтавского областного совета, за 2016 год. Караберовым Владимиром Ильичом, депутатом Мангушского районного совета Донецкой области, за 2016 год. Додоном Александром Васильевичем, старшим оперуполномоченным криминальной полиции Новомосковского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области, по 2016 и 2017 годы. Иваровським Дмитрием Владимировичем, инспектором роты № 2 батальона № 4 управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции, за 2017 год. Грицаком Игорем Юлиановичем, ведущим специалистом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, за 2016 и 2017 годы.

Напомним, 10 августа НАПК проверило декларации Луценко.