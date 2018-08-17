НАПК проверило декларации Парубия
Андрей Парубий
КИЕВ. 17 августа. УНН. НАПК утвердило результаты проверок деклараций еще семи должностных лиц. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение об утверждении результатов осуществления полных проверок деклараций относительно 7-ми лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Также принято решение о продлении срока полной проверки еще 8-ми должностных лиц”, - говорится в сообщении.
Результаты полных проверок утверждены относительно деклараций, поданных такими должностными лицами:
- Парубием Андреем Владимировичем, Председателем Верховной Рады Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.
- Сыроедов Оксаной Ивановной, народным депутатом Украины, заместителем Председателя Верховной Рады Украины, декларации за 2015, 2016 и 2017 годы.
- Саенко Александром Сергеевичем, Министром Кабинета Министров Украины, за 2017 год.
- Климпуш-Цинцадзе Иванной Орестовной, Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, за 2017 год (исправлена).
- Гриневич Лилией Михайловной, Министром образования и науки Украины, за 2017 год.
- Кондратовой Ириной Дмитриевной, судьей Высшего хозяйственного суда Украины, за 2015 год.
- Швалюк Михаилом Витальевичем, заместителем начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в г. Киеве, за 2016 год.
Срок проверки электронной декларации составляет 60 календарных дней и может быть продлен еще на 30 дней. Так, во время заседания было принято решение о продлении срока полной проверки электронной деклараций, поданных еще 8-я субъектами декларирования:
- Богуслаевым Вячеславом Александровичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год.
- Мураевым Евгением Владимировичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год.
- Зайцем Тарасом Александровичем, судьей Святошинского районного суда города Киева, за 2015 (исправлена) и 2016 годы.
- Порохней Алексеем Ивановичем, депутатом Полтавского областного совета, за 2016 год.
- Караберовым Владимиром Ильичом, депутатом Мангушского районного совета Донецкой области, за 2016 год.
- Додоном Александром Васильевичем, старшим оперуполномоченным криминальной полиции Новомосковского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области, по 2016 и 2017 годы.
- Иваровським Дмитрием Владимировичем, инспектором роты № 2 батальона № 4 управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции, за 2017 год.
- Грицаком Игорем Юлиановичем, ведущим специалистом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, за 2016 и 2017 годы.
Напомним, 10 августа НАПК проверило декларации Луценко.