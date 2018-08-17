Патруль ОБСЕ на Донбассе попал под обстрел: МИД осудил нападение

КИЕВ. 17 августа. УНН. Украина осудила очередное нападение на патруль СММ ОБСЕ, который произошло накануне вблизи неподконтрольного украинскому правительству населенного пункта Гольмовский. Об этом заявила на своей странице в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает УНН.

"Решительно осуждаем нападение на наблюдателей СММ. Их безопасность и свобода передвижения должны быть гарантированы Россией и формированиями", - заявила пресс-секретарь МИД.

Так, согласно отчету СММ, утром 16 августа патруль в составе пяти сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях находился на северо-восточной окраине Гольмовского. Наблюдатели проверяли, соблюдается ли режим тишины, чтобы работники КП "Вода Донбасса" могли провести ремонт линии электропередачи и для проверки камеры СММ возле Майорска.

По данным миссии, трое членов патруля находились снаружи, а двое оставались в салонах автомобилей СММ. Вооруженный автоматом член вооруженных формирований и работник КП разговаривали с наблюдателями, тогда как двое других боевиков с автоматами и двое работников КП сидели в припаркованном неподалеку фургоне.

"В 9:14 трое членов патруля СММ, которые находились снаружи автомобилей, услышали взрыв неопределенного происхождения примерно в 500 метрах к северу, а потом еще один взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 500 метрах на юг - юго-восток, после чего прозвучали около 10 выстрелов из стрелкового оружия за 100-150 метров к северу и северо-западу. По оценке, в случае двух из этих 10 выстрелов пули пролетели над головами трех членов патруля миссии, которые находились снаружи автомобилей", - сообщили наблюдатели.

Члены патруля СММ немедленно покинули район, после чего благополучно вернулись на передовую патрульную базу в Горловке.

Напомним, в ОБСЕ обеспокоены укреплением боевиками пулеметных и минометных позиций на Донбассе.