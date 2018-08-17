Украинский альпинист погиб в российских горах

КИЕВ. 17 августа. УНН. Альпинист-одиночка с Украины сорвался со скалы в Черекском районе Кабардино-Балкарии (Кавказ, Россия). Об этом сообщило МЧС России, передает УНН со ссылкой на Кавказкий Узел.

По данным ведомства, информация о падении альпиниста поступила вчера 15.40 по киевскому времени.



"На горе Малый Укью на высоте 3800 метров при прохождении по маршруту сорвался со скалы зарегистрированный альпинист-одиночка с Украины, 1984 года рождения", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.



Согласно сообщению, на место происшествия на коммерческом вертолете вылетели трое спасателей.

"К 16.14 по киевскому времени поисково-спасательные работы в Черекском районе были завершены. Тело погибшего альпиниста было эвакуировано на вертолете в поселок Кашхатау и передано следственно-оперативной группе", - уточнило МЧС.

Напомним, грузинские спасатели на шестой день после начала поисковых работ сумели добраться до тела украинского альпиниста, погибшего во время восхождения на гору Тетнулди в Сванетии.