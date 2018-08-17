Прокуратура передала в суд дело против банды, которая совершала вооруженные нападения в Киеве

КИЕВ. 17 августа. УНН. Столичная прокуратура передала в Оболонский районный суд Киева обвинительный акт в отношении банды, которая совершала разбойные нападения на граждан в Киеве и похищала крупные суммы денег. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передает УНН.

"По результатам предварительного расследования обвинительный акт в уголовном производстве направлено в Оболонский районный суд города Киева для рассмотрения по существу", - отметили в пресс-службе.



Как рассказали в прокуратуре, пять членов преступной банды в течение 2017 года совершили 3 разбойных нападения на жителей столицы, завладев средствами последних на общую сумму более 14 млн грн.



Отмечается, что после совершения последнего преступления, а именно 14 ноября 2017 года злоумышленников удалось задержать "по горячим следам" на территории Деснянского района столицы.



Во время обыска, по данным прокуратуры, у задержанных изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, большое количество государственных номерных знаков, орудия для разбития стекла, перчатки, балаклавы, биту, большое количество мобильных телефонов и сим-карт, а также другие вещественные доказательства.



В прокуратуре добавили, что суд продлил им меру пресечения виде содержания под стражей еще на 2 месяца.



Как сообщал УНН, харьковская полиция завершила досудебное расследование в отношении участников организованной преступной группы, суд уже взял их под стражу.