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НАБУ: суды отменили 93 "кабальных" соглашения госкомпаний почти на 5 млрд грн

НАБУ: суды отменили 93 "кабальных" соглашения госкомпаний почти на 5 млрд грн

КИЕВ. 17 августа. УНН. По искам Национального антикоррупционного бюро Украины суды признали недействительными из-за коррупционной составляющей 93 соглашения, которые заключали государственные компании на закупку товаров, услуг, работ на общую сумму 4,75 млрд грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает УНН.

"По состоянию на 30.06.2018 в законную силу вступили судебные решения, которыми признаны недействительными 93 кабальных соглашения госкомпаний на общую сумму 4,75 млрд грн. Следовательно, созданы реальные предпосылки для взыскания средств с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам", - отметили в Бюро.

В то же время, по данным НАБУ, общая сумма соглашений, которые по состоянию на 30 июня НАБУ через суд требует признать недействительными, составляет 6 млрд грн. При этом, отмечается, что 80% от этих денег - в договорах, которые по инициативе Бюро уже признаны судом недействительными, и решения по которым вступили в законную силу.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, экономический эффект от работы НАБУ превышает 3 млрд грн.

Как сообщал УНН, Верховный Суд поддержал НАБУ по делу о признании недействительными договоров купли-продажи нефтепродуктов.

Источник: УНН
Теги: суд, НАБУ
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