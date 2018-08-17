Спрос превышает предложение: НБУ объяснил подорожание валюты

КИЕВ. 17 августа. УНН. Подорожание иностранных валют, которое состоялось на этой неделе, объясняется превышением спроса на нее над предложением из-за сезонных, ситуативных и психологических факторов. Об этом сообщили в НБУ, передает УНН.

"Предложение иностранной валюты со стороны главных экспортных отраслей (горно-металлургический комплекс, АПК) остается на достаточно высоком уровне, что свидетельствует об отсутствии фундаментальных причин для обесценивания гривны. Зато наблюдается увеличение спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке из-за сезонных, ситуативных и психологических факторов", - отметили в НБУ.

В частности, сказывается сезонное увеличение спроса со стороны импортеров энергоресурсов, которым нужна валюта для расчетов за газ и за нефтепродукты (для раннего начала сбора урожая) и со стороны импортеров товаров и услуг потребительского направления (электроника, продукты питания, туризм и т.д.), что является следствием роста доходов населения. Кроме того, под влиянием негативных ожиданий уже традиционно накануне осени уменьшается предложение валюты со стороны населения на наличном рынке, что сказывается на направленности операций банков на межбанковском валютном рынке.

"Для устранения дисбаланса на межбанке на этой неделе НБУ ежедневно выходил с продажей иностранной валюты. Всего за текущую неделю Нацбанк продал 215 млн долларов США. В частности, сегодня был проведен аукцион по продаже валюты по результатам которого НБУ продал 24,8 млн долларов по средневзвешенному курсу 27,93 грн/долл. Благодаря этому спрос на валюту было удовлетворен, и справочный курс гривны на 12:00 составлял 27,93 грн/долл", - добавили в НБУ.

Напомним, с начала недели доллар в обменниках подорожал на 47 копеек или на 1,7% до 27,95 грн/доллар, а евро - на 32 копейки или на 1% до 31,95 грн/евро.