Турчинов оценил боеспособность наступательного оружия в Азово-Черноморском регионе

КИЕВ. 17 августа. УНН. Украинские ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов после полевых испытаний отечественного тактического оружия, передает УНН.

“Украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья, поражая враждебные плавсредства на расстоянии до 300 километров, при необходимости, даже в портах их базирования”, — отметил Секретарь Совета нацбезопасности.

По его словам, крылатые ракеты способны уничтожить военные и инфраструктурные объекты, в частности, “стратегические мосты и паромные переправы в случае их использования врагом для агрессии против нашего государства”.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что ракеты этого класса — это мощное высокоточное оружие, которое “способно поражать любые морские и наземные цели”.

Как отмечается, 17 августа на юге Одесской области состоялся очередной этап испытаний украинской крылатой ракеты, на которых присутствовал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

“Сегодня во время важного этапа летных испытаний крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу”, — сказал Турчинов, добавив, что была точно поражена морскую цель на расстоянии 100 км.

Ранее Турчинов прокомментировал новое мощное оружие по стандартам НАТО, которое поступило на вооружение украинской армии.