Лесные пожары охватили почти все континенты: зрелищные фото

КИЕВ. 17 августа. УНН. Нынешняя жара имеет все шансы побить рекорд. На фоне этого во многих странах мира начали гореть леса. Подборку фотографий с лесных пожаров почти со всех континентов обнародовал MSN, передает УНН.

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Невиданная жара, которая бьет температурные рекорды, вызывая засуху и лесные пожары, этим летом наблюдалась в северном полушарии - от Полярного круга и Скандинавии до Калифорнии в США, Японии и Северной Африки.

Так, в июле в центральной Швеции бушевали самые большие за всю историю страны лесные пожары.

Сухая погода вызвала пожары в Греции, унеся жизни 96 человек. В Японии несколько десятков человек погибли из-за палящего солнца.

Уже в августе природные пожары пришли и в Испанию и Португалию.

В Украине правительство также поручило провести изучение рисков лесных пожаров на востоке Украины.

Ведемарк, Германия

Банбери, Австралия

Афины, Греция

Пеканбару, Индонезия

Британская Колумбия, Канада

Медичи, Хорватия

Хельсингланд, Швеция

Моншики, Португалия

Ворм Спрингс, Орегон (США)

Валенсия, Испания

Болтон, Англия

Лодога, Калифорния (США)