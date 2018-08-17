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В Пенсионном фонде отчитались о финансировании пенсий за август

В Пенсионном фонде отчитались о финансировании пенсий за август

КИЕВ. 17 августа. УНН. Пенсии за август профинансированы на 75,3% месячной потребности, передает УНН со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда.

"По состоянию на 17 августа на выплату пенсий направлено 22,6 млрд грн, что составляет 75,3% месячной потребности. Финансирование и выплата пенсий происходит по установленному графику", - отметили в Пенсионном фонде.

Напомним, на 1 июля 2018 года средний размер пенсии вместе с целевой денежной помощью составил 2 562,4 грн, что на 3,3% превышает размер средней пенсии по состоянию на 1 января 2018 года и на 35,8% больше размера средней пенсии по состоянию на 1 июля 2017 года.

Источник: УНН
Теги: пенсии, Пенсионный фонд, финансирование
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