Количество украинцев за полгода уменьшилось на 122 тысячи человек

КИЕВ. 17 августа. УНН. За полгода численность населения Украины уменьшилась на 122,5 тыс. человек. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает УНН.

“Численность населения в Украине, по оценке, на 1 июля 2018 года составляла 42 млн 263,9 тыс. человек. В течение января-июня 2018 года численность населения уменьшилась на 122,5 тыс. человек”, — говорится в сообщении.

Кроме того, остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших — 55 живорожденных.

Напомним, средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении по Украине в 2017 году составила почти 72 года. В то же время, при достижении людьми возраста в 65 лет ожидания повышаются до около 80 лет.