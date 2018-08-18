Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 18 августа 2018 05:08
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
11235
Версия для печати

Количество украинцев за полгода уменьшилось на 122 тысячи человек

Количество украинцев за полгода уменьшилось на 122 тысячи человек

КИЕВ. 17 августа. УНН. За полгода численность населения Украины уменьшилась на 122,5 тыс. человек. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает УНН.

“Численность населения в Украине, по оценке, на 1 июля 2018 года составляла 42 млн 263,9 тыс. человек. В течение января-июня 2018 года численность населения уменьшилась на 122,5 тыс. человек”, — говорится в сообщении.

Кроме того, остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших — 55 живорожденных.

Напомним, средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении по Украине в 2017 году составила почти 72 года. В то же время, при достижении людьми возраста в 65 лет ожидания повышаются до около 80 лет.

Источник: УНН
Теги: Украина, Госстат, численность, население
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.