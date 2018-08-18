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В Украине за полгода умерло более 1,2 тысячи младенцев

В Украине за полгода умерло более 1,2 тысячи младенцев

КИЕВ. 17 августа. УНН. За полгода в Украине умерло 1 279 младенцев. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.

В частности, по данным Госстата, в январе-июне 2018 года количество умерших детей в возрасте до 1 года составило 1 279 человек.

При этом в аналогичном периоде прошлого года умерло 1 362 младенцев.

В I полугодии этого года в Украине родилось 164 287 детей, а в I полугодии 2017 года — 176 821 детей.

Напомним, численность населения в Украине, по оценке, на 1 июля 2018 года составляла 42 млн 263,9 тыс. человек. В течение января-июня 2018 года численность населения уменьшилась на 122,5 тыс. человек.

Источник: УНН
Теги: Госстат, смертность, младенец
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